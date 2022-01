Eddig a világ 64 országában volt elérhető, nyártól azonban 42 újabb országban válik elérhetővé a Disney+ streamingszolgáltató – közölte a cég. Pontos dátumot nem közöltek arról, hogy mindez mikor történik meg, de tekintettel arra, hogy jelentős bővülésről van szó, nem biztos, hogy mindenütt egyszerre válik elérhetővé a szolgáltatás.

A legjobb hír persze az, hogy Magyarország is azon országok között szerepel, ahol elérhető lesz számos új műsor, köztük rengeteg animációs film, Marvel-mozi vagy épp az új Star Wars-sorozatok, mint például a The Mandalorian vagy a The Book of Boba Fett.

Tekintve a műsorkínálatot, bombasikernek is nevezhetnénk a Disney+-t, mint ötletet, de a helyzet az, hogy a várakozásoktól jelentősen elmaradt az előfizetőszámban Netflix mögött kullogó szolgáltató. Egyes elemzők azt várták, hogy a 2021-es pénzügyi év végére 9,4 millióval nő a regisztrálók száma, ehhez képest a 2,1 milliós növekedés csalódásként értékelhető. Tavaly év végén 118 millió feliratkozójuk volt, a Netflixnek eközben körülbelül 222 millió.