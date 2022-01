Megannyi rekordot döntött már az Egyesült Arab Emírségek, de úgy tűnik, a rekorddöntögetésnek egyhamar aligha lesz vége. Az olajpénzben dúskáló ország most azt tervezi, hogy megépítik a világ legnagyobb szobrát, mely nagyobb lesz, mint bármelyik egyiptomi piramis.

A The Mastaba névre keresztelt alkotást egyébként a szintén egyiptomi eredetű masztabák ihlették, melyeket a piramisok elődjeinek is tekinthetünk. Ezek gyakorlatilag olyan alappal rendelkeztek, mint a piramisok, de nem voltak magasak. Királyok, később előkelők sírhelyéül szolgáltak a masztabák, alattuk kamrákkal, melyek a felépítménybe kerültek, ahogy nőtt a méretük.

Az Abu-Dzabitól 160 kilométerre délre épülő masztaba két, már elhunyt francia tervező, Jean-Claude és Christo ötlete. Hozzájuk köthető a párizsi Diadalív nyári becsomagolása is.

Christo előszeretettel kísérletezgetett hordókkal, melyeket szokatlan helyeken összerakva érdekes, és főként magas alkotásokat készített. Ezért épül a The Mastaba is 410 ezer különféle színű hordóból, melyek messziről mozaikszerű hatást keltenek majd. A kész szobor 150 méter magas, 300 méter széles és 225 méter hosszú lesz majd. Amint az Emírségek kormánya is rábólint a tervekre, 2027-ben újabb rekordméretű látványossággal bővül majd a közel-keleti ország.