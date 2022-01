A világhírű luxusautók mellett a Rolls Royce a felhők között is jelen van, sőt a cég aviatikai részlege jelentős hatással volt a XX. század eseményeire. A repülőgép-motorok gyártásába 1914-ben fogtak bele, az első világháborúban az antant légierejének nagyjából felét a V12-es Rolls-Royce Eagle motoros repülők tették ki.

A második világháborúban a Merlin motorral (Spitfire, Hurricane) alapozta meg máig tartó hírnevét a márka, ekkor nőtte ki magát igazi világcéggé a Rolls-Royce aviatikai üzletága. 1944-ben elkészült az első gázturbinás motor is a cégnél, a Gloster Meteor nevű gépben mutatkozott be. (Később a Concorde-ban is Rolls-féle gázturbinás motor dolgozott.)

Ma is rengeteg utasszállító szárnya alatt dolgozik Rolls Royce hajtómű, de ezzel a fejlesztések nem álltak le, az angol cégnél már az elektromos jövő lehetőségeit kutatják. Ezt a célt szolgálja a Spirit of Innovation elnevezésű kísérleti légcsavaros típus, ami kizárólag villanyhajtással készül.

A gép több rekordot is felállított, az egyiket tavaly november 16-án regisztrálták, amikor egy 3 kilométeres távon 555,9 km/órás sebességet ért el, valamint 532,1 kilométeres óránkénti sebesség 15 kilométeren, és 202 másodperc alatt emelkedett 3000 méterre.

Ekkor sikerült elérni a 623 km/órás maximális végsebességet is, de a hivatalos igazolás csak most született az ügyben. A Nemzetközi Repülőszövetség (FAI) mostanra ért a hitelesítés végére, így a gép jogosulttá vált a leggyorsabb elektromos repülő címre.

A rekordokat a gép összesen 400 kilowatt, több mint 500 lóerő teljesítményű elektromotorokkal és egy 6480 cellás akkumulátor-rendszerrel érte el, a meghajtást és a vezérlést a YASA Limited, az akkukat az Electroflight fejlesztette.