Jómagam rengetegszer aludtam el diákkoromban buszon, de szerintem nem vagyok ezzel egyedül. Sajnos felénk nem olyan buszok jártak, mint Londonban vagy éppen Japánban, ahol vannak olyan járatok, melyeket úgy alakítottak ki, hogy kényelmesen lehessen rajtuk pihenni utazás közben.

Ezekhez képest komfortban visszalépést jelent az a hongkongi járat, melyet direkt azért állítottak szolgálatba, hogy aludhassanak rajta az emberek. Tavaly ősszel indult az összesen 5 órás, 75 kilométeres útvonalon közlekedő járat, melyet azoknak találtak ki, akiknek valami miatt nem tudnak éjszaka aludni. Ennek oka sok esetben egyébként éppen az ingázó életmód, a dolgozók életének szerves részévé vált az utazás közbeni alvás.

Az említett útvonalon egy kétszintes busz közlekedik, melyre egy jegy 4-16 ezer forintnak megfelelő összegbe kerül. Az ár attól is függ, hogy az alsó vagy a felső szintre szól-e a jegy, a zajosabb motorhoz közelebb vagy távolabb található-e az ülés, de VIP panoráma-helyjegy is létezik. A busz néha rövid időre megáll, illetve a jegyár magában foglal egy ebédet is.