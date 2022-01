Statisztikai adatokkal kimutatható tény, hogy a magyar férfiak ritkábban járnak orvoshoz, mint a nők. A KSH 2014-es adatai szerint az erősebb nem tagjainak mindössze 54 százaléka jelent meg szakrendeléseken, miközben a nők részaránya 69 százalék volt. A “jöjjön ide a doktor, ha látni akar” hozzáállás azonban nem vezet sok jóra.

Az orvoslátogatás elkerülésének magyarázata sokszor az, hogy az érintettek kínosnak, szégyellnivalónak érzik a panaszukat, betegségüket. Férfiaknál leginkább akkor jön elő ez az érzés, amikor odalent van a probléma.

Az egyik ilyen kínosnak gondolt kór az aranyérbetegség, amellyel kapcsolatban a mai napig sok a tisztázatlan kérdés, hiába a széles körű tájékoztatás és a rengeteg elérhető információ. Épp ezért igyekszünk most néhány gyakran felmerülő kérdést megválaszolni, ezzel is erősítve azt, hogy érdemes beszélni a betegségről és nem kell szégyenkezni miatta.

Mi is az aranyér?

A legfontosabb, hogy felismerjük és tisztában legyünk a problémával. Az aranyér, pontosabban az aranyérbetegség nem más, mint a végbélnyílás közelében található visszérpárnában keletkező vénatágulat, amelynek az elhelyezkedésétől függően két változatát különböztetjük meg. Külső aranyérnek a végbélnyílás körül, a végbélzáró izmon kívül elhelyezkedő vénatágulatot nevezik. Az efölött, tehát a belül található csomót pedig belső aranyérnek hívják, ami ugyan szabad szemmel nem látható, de ugyanúgy tüneteket okoz. A belső aranyér “csak” akkor okoz panaszt, ha már túlságosan nagy, begyullad vagy vérzik, szélsőséges esetben azonban akár ki is fordulhat a végbélnyílásból. A külső aranyér ellenben minden esetben fájdalommal és gyulladással jár.

Nekem is lehet aranyerem?

A helyzet az, hogy igen, aranyérgondjai bárkinek lehetnek. Sokan úgy gondolják, az aranyeres problémákkal elsősorban az idősebb generációnak kell megküzdenie, holott ez talán a legnagyobb tévhit ezzel a betegséggel kapcsolatban. Minden harmadik ember élete során legalább egyszer szembesül az aranyérbetegséghez társuló panaszokkal, nők és férfiak egyaránt.

Mik az aranyér tünetei?

A legtöbb aranyérprobléma viszketéssel jelentkezik, ilyenkor a betegek önvizsgálattal is meg tudják állapítani, ha a végbél tájékán ismeretlen csomó vagy duzzanat található. Jellemző tünet még az égő, szúró fájdalommal járó székelés, sőt akár ülés közben is érezhető. Ha a WC-papíron friss vért fedezel fel, vagy ha maga a széklet véres, az szintén azt jelezheti, hogy aranyered van, azonban ez a tünet más betegségre is utalhat, ezért mindenképp tanácsos szakorvoshoz fordulni.

Igaz, hogy a sok üléstől alakul ki?

Ez csak féligazság, bár tény, hogy azoknál, akik ülő életmódot folytatnak pl. a munkájuk miatt, nagyobb eséllyel alakul ki az aranyér. A hirtelen nagyobb mértékű megerőltetés is kockázati tényező, legyen szó akár nehéz fizikai munkáról, sportról vagy makacs székrekedésről. Ahogy sok más betegség esetében, itt különösen igaz, hogy a nem megfelelő étkezés is emeli a rizikót.

Ha aranyerem van, mindenképpen meg kell műteni?

Nem feltétlenül. A kialakulófélben lévő aranyérnél már a kockázati tényezők csökkentése is hatalmas segítséget jelenthet, emellett szakorvosi konzultáció után az esetleg előírt, helyileg alkalmazandó készítmények is megoldhatják a problémát. A kezelés elmulasztása azonban akár oda is vezethet, hogy végül kés alá kell feküdni.

Mindenképpen hangsúlyozzuk, hogy a fenti kérdések megválaszolásával természetesen nem az a célunk, hogy az orvost helyettesítsük! Bármiféle gyanú, panasz esetén érdemes felkeresni egy szakembert, hiszen a jelentkező tünetek egyénenként eltérőek lehetnek, ahogy az azokra alkalmazott gyógymód is.