Az 1980-as években a világot sokkolta a technológia ugrásszerű fejlődése, melyre egy lapáttal azért Hollywood is rátett. Így volt ez a Robotzsaruval is 1987-ben: akkor még hihetetlennek, vagy csak a nagyon távoli jövőnek tűnt, hogy hús-vér emberek helyett fémgépek tartják fenn a rendet.

Napjainkban már léteznek robotzsaruk, igaz, még nem nagy számban. Nemrég egy japán biztonsági cég, a SECOM mutatta be Cocobo nevű gépét, melynek feladata, hogy biztosítsa Japán köztereinek békéjét és biztonságát. A gép a mesterséges intelligenciát is beveti működése során: többek között beveti ezt járőrútvonala megalkotásakor is.

Ha gyanús tevékenységet vagy embert lát, a 6 km/órás csúcssebességre képes robot fény- és hangjelzést ad ki. Erre persze felfigyelhet a rosszfiú, akinek menekülését Cocobo füst kibocsátásával nehezítheti meg. A gép nem túl gyors, cserébe azonban strapabíró: durva terepen is elboldogul a robot és az időjárásra sem érzékeny, ugyanis vízálló.

Mindezek mellett Cocobo folyamatos kapcsolatban állhat egy adott terület biztonsági kamerarendszerével is, így a valódi rendfenntartó erőkkel együttműködve hatékony tagja lehet az állományoknak a jövőben.