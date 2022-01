A Canon még 2020-ban dobta piacra az EOS R5 fényképezőgépet, aminek nagy újdonsága volt a 8K felbontású videófelvétel. Csakhogy ezt a funkciót használva a gép könnyen túlmelegedett, így inkább a fotósok igényeit tudta kihasználni, nem a profi filmesekét.

Ezen a helyzeten változtat az EOS R5S, amely már beépített hűtőventillátort kapott. Ezzel a módosítással már korlátlan ideig lehet vele 8K-s videót forgatni 60 képkocka/másodperces sebességgel. A hosszú idejű felvételkészítést a megfelelően hatalmas méretű memóriakártyák mellett az szavatolja, hogy a gép külső áramforrásról is üzemeltethető a Type-C csatlakozón keresztül.

A csúcsot képviselő 8K-s képfelbontás mellett természetesen alacsonyabb képpontszámmal is rögzít az EOS R5S, elérhető a 4k 120 kép/mp is, 4:2:2 színmintavételezésű 10 bit módban. A fotózás területén is maximálisan teljesít az új Canon, a 45 megapixeles, full-frame érzékelővel mechanikus zárral 12 képkocka/mp, elektronikus zárral pedig 20 képkocka/mp sebességgel lehet fotózni.

A Canon EOS R5C márciustól lesz kapható, ára 4500 amerikai dollár lesz, vagyis nagyjából 1,4 millió forintos áron.