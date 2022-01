A Keresztapa-trilógia a filmtörténelem egyik legismertebb alkotása, melynek első része éppen idén 50 éves, de a harmadik is 32 éve mutatkozott be a filmvásznon. Utóbbiban felbukkant egy olaszországi villa is, melyet most eladásra kínálnak.

A 19. század végén épült kastély Szicília szigetén, Acireale településén található. Egykor egy nemesi család építtette neogótikus stílusban. Méreteit tekintve hatalmas ingatlanról van szó: belül 4 ezer, kívül 8500 négyzetméternyi terület áll az új tulajdonos rendelkezésére. Fürdőszobából 8, hálószobából pedig 22 is található itt, ha pedig bulit szeretne valaki itt rendezni, nyugodtan megtarthatja a két 130 négyzetméteres terasz egyikén is. Bűneinket az itt található kápolnában meg is lehet gyónni.

A környezet rendkívül hangulatos, az udvar tele van pálmafákkal, a fontosabb szicíliai városok és a víz pedig autóval elérhetőek egy órán belül. Mindezért nem kevesebb mint 6 millió eurót (2,13 milliárd forintot) kérnek.