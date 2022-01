A férfiak és a nők testi eltéréseiből adódóan léteznek betegségek, amelyek csak az egyik vagy csak a másik nemet érintik. Ám a legtöbb betegség mindkét nem tagjainak életét befolyásolhatja, viszont hiába egyeznek meg a panaszok, a kialakulásukhoz sokszor teljesen más út vezet a nők és más a férfiak esetében.

Tökéletes példa erre az aranyér, pontosabban az aranyérbetegség. “Aranyere” ugyanis valójában mindenkinek van, hiszen így hívják azt a visszérfonatot, amely minden egészséges ember végbelében, a végbélnyílás közelében található. Betegségről akkor beszélhetünk, ha ebben a visszérpárnában tágulat keletkezik.

Aranyeresség mindkét nem képviselői közt előfordulhat körülbelül egyforma gyakorisággal, az életkor előrehaladtával egyre nagyobb eséllyel. A leggyakrabban emlegetett statisztikai adat szerint a világon minden harmadik ember “megismerkedik” élete során egyszer az aranyér okozta kellemetlenségekkel.

Az aranyeres csomók a végbélnyílás közelében lévő visszérpárnában keletkező vénatágulatok, melyek begyulladhatnak, vérezhetnek, megnagyobbodhatnak. Néha kifordulnak vagy véralvadék képződhet bennük, és emiatt fájdalmassá is válnak. Attól függően, hogy a végbél záróizmától merre helyezkednek el, külső és belső aranyérről beszélhetünk.

Az aranyér kezelésének és megelőzésének módjában sem fedezhetünk fel különbségeket a két nem képviselői között: aranyérproblémák esetén az ajánlások szerint a rendszeres, körültekintő testmozgás mellett a rostban gazdag táplálkozás és a bő folyadékbevitel a legfontosabb.

Ahogy azonban cikkünk elején említettük, az aranyér kialakulásához eltérő utak vezethetnek, leginkább az életvitel sajátosságai miatt. Így a férfiaknak jó néhány, nemükre jellemző kockázati tényezővel is szembe kell nézniük.

Az aranyér kialakulásának egyik legfőbb oka ugyanis a nagymértékű fizikai megterhelés, amely természetesen a nőket is éri – például szüléskor, ezért ilyenkor nagyobb eséllyel is alakul ki náluk a betegség –, de akár a munkahelyi vagy a ház körüli teendők miatt a férfiaknak általában sokkal többször van szükségük a fizikai erejükre. A komoly erőkifejtést igénylő tevékenységek közben a vérnyomás mellett a hasűri nyomás is megnövekszik a szervezetben, emiatt pedig kitágulhat a végbélben elhelyezkedő visszérpárna.

Ám a férfiak a fizikai munkához képest sokkal “nyugodtabb” környezetben is megerőltethetik magukat annyira, hogy aranyerük legyen. A betegség kialakulásának tipikus helyszíne ugyanis a mellékhelyiség: minden tizedik magyar 15 percet vagy annál is többet tölt a WC-n ülve, a hosszas erőlködés pedig jelentősen megnöveli az aranyér kialakulásának kockázatát.

Szintén férfisajátosság a sörhas, amely a legtöbb esetben a nem megfelelő étkezési szokások és a mozgásszegény életmód kombinációjának egyenes következménye.

Elolvasva a fentieket, eléggé ijesztőnek tűnhet, mennyi veszély leselkedik a férfiakra, ám ha tisztában vagyunk mindezekkel a kockázati tényezőkkel, akkor az aranyérbetegség akár könnyen elkerülhető is lehet. Nem árt, ha tudod: a statisztikák alapján előfordulhat veled is, hogy fáj odalent és vérzel. Ha észleled magadon a tüneteket, fontos, hogy mielőbb orvoshoz fordulj. Le kell küzdened a férfiúi hiúságot, hiszen ezt a betegséget nem kell szégyenként megélni, hanem kezelni kell. Az aranyér aligha múlik el magától, a vérzés állandósulhat és akár évekig eltarthat, ez pedig a folyamatos fertőzésveszély mellett vashiányhoz, kezelés nélkül pedig vérszegénységhez is vezethet.