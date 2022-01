Aki a nyolcvanas években bontatlanul tette el a megjelenő képregényeket, az szinte mindennél jobb helyre fektette pénzét. A különleges darabokért ugyanis ma már őrült összeget fizetnek a gyűjtők, és minél szebb az adott szám, annál nagyobb az érdeklődés.

Az árak rekordja már pár nappal 2022 indulása után megdőlt, amikor egy 1984-es képregény egyetlen lapjáért adtak több, mint egymilliárd forintnak megfelelő dollárt Texasban.

De miért volt ez lap annyira különleges? Pókember már jóval korábban feltűnt, de ilyen formában ekkor ábrázolták először. Itt a “Marvel – A titkos háború” című mini képregénysorozatának 8. kötetében viselte első alkalommal a legendás fekete pókgyúnyát, ami az első Venom karakterére tett utalás volt.

A page of #SpiderMan comic book history just sold for $3 million



