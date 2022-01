Hétfőn a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) zürichi online gáláján adtak át az év legszebb góljáért járó Puskás Ferenc-díjat. Az idei győztes az argentin Erik Lamela lett.

A 29 esztendős futballista tavaly márciusban még a Tottenham Hotspur színeiben az ősi rivális Arsenal ellen szerzett felejthetetlen gólt: úgy lőtt a kapuba, hogy a támaszkodó jobb lábát hátulról keresztezve lőtte el bal lábbal a labdát, és még így is elég erőt tudott beleadni ahhoz, hogy a lövés védhetetlen legyen. Ezt a technikát rabonának hívják a futballban, és csak nagyon ritkán látni ilyen pazarul kivitelezve.

A jelenleg már a Sevillában futballozó játékos az online interjúban elmondta, hogy nem különösebben gyakorolja ezt a típusú lövést annak ellenére, hogy már többször próbálkozott vele.

The winner of the #Puskas Award goes to… @ErikLamela! 🔥#TheBest pic.twitter.com/qa4HNW2tch

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 17, 2022