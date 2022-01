Az otthon ott van, ahol leparkolsz – ezzel a mondattal ajánlja magát az alábbi kempingcsomag, melyet azoknak terveztek, akik unják már a hagyományos lakókocsikat, illetve -autókat, na meg azoknak, akiknek elég mély a pénztárcájuk a Db szettjéhez.

Az általunk is lencsevégre kapott, Norvégiában készített csomag 250 ezer euróba, átszámítva 89 millió forintba kerül. Ebben azonban már benne van a Porsche Taycan Cross Turismo is a maga 33-67 milliós árával, melyet felkészítettek vadkempingezésre is: elől extra fényszórókat kapott, a tetőre pedig egy keretet, melyre fel lehet húzni a Strøm 2385 literes sátrát, melyben ketten nyugodtan, kényelemben álomra hajthatják a fejüket még a hidegebb éjszakákon is.

A Db gondolt a csomagok kérdésére is: a motyót egy 60 literes gurulós bőröndbe lehet pakolni, túrázáshoz pedig egy 30 literes hátizsákot is kínálnak. A szett része még egy kempingfelszerelés is, benne asztallal, székkel és gázrezsóval, ahol elkészíthető a reggeli kávé vagy az ebéd napközben.