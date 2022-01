Az elmúlt évszázadokban valóságos mosdóevolúció ment végbe: míg a középkorban nem számítottak elszigeteltnek az olyan esetek sem, amikor valaki közvetlenül az utcára pottyantott, napjainkra már az angol WC-k elterjedésével jóval kényelmesebbé és higiénikusabbá vált a kis- és nagydolgaink végzése.

A világ modernebbik felén azonban egy nem várt következménnyel is szembe kellett néznünk: újfajta mosdózási szokásaink miatt megnőtt az aranyérbetegség kockázata.

Tisztázzuk, mi is az az aranyér. Ez a kellemetlen tünetekkel járó betegség nem más, mint a végbélnyílás közelében található visszérpárnában keletkező vénatágulat, melyből alapvetően kétféle változatot különböztetnek meg. A külső aranyérként a végbélnyílás körül, a végbélzáró izmon kívül elhelyezkedő vénatágulatot emlegetik. Az efölött, tehát a belül található csomót pedig belső aranyérnek hívjuk, ami ugyan szabad szemmel nem látható, de ugyanúgy tüneteket okoz. Igaz, a belső aranyér „csak” akkor okoz tüneteket, ha már túlságosan nagy, begyullad vagy vérzik, illetve szélsőséges esetben akár kifordulhat a végbélnyílásból is. A külső aranyér ellenben minden esetben fájdalommal és gyulladással jár.

Az angol WC-k teljesen más üléspozícióra, illetve székelési szokásokra kényszerítik a nyugati embert. Ebben a helyzetben, vagyis talppal a földnek támaszkodva és 90 fokban behajlított térddel ülve kevésbé tudjuk ellazítani a záróizmokat, így a széklet csak nagyobb erőlködés árán távozhat a testünkből. A túlzott erőlködés pedig aranyeret is okozhat. Ilyenkor ugyanis megnövekedik a nyomás az altáji vénákban, és az aranyeres csomók fokozatosan tágulnak. Ez akár addig súlyosbodhat, míg végül az aranyeres csomók a végbélen kívülre kerülnek.

Megoldást jelent a záróizmok lazítása: ezt a leghatékonyabban és a legegyszerűbben pozícióváltással érhetjük el. Mivel a záróizmok az évezredek során azt “szokták meg”, hogy guggolva ürítünk, érdemes keresnünk az ehhez hasonló pózokat, ha nagyvécézni kell. Hagyományos angol WC esetén már néhány, a talpunk alá helyezett vastagabb könyv, esetleg egy kisebb sámli is megteszi: ha ezeket a WC elé tesszük és a lábunkat rájuk támasztjuk, máris sokkal könnyebben távozhat a szervezetből az, aminek távoznia kell. A székelés módjának egyszerű változtatása viszonylag rövid idő alatt érezteti pozitív hatását.

A WC-használat másik legnagyobb problémáját már a mai modern idők szülték, egészen pontosan az okostelefonok. Sokan még trónolás közben is előveszik őket, sőt, annyit használják, hogy olykor kis túlzással el is felejtik, eredetileg miért is vonultak el a mellékhelyiségbe… Természetesen nem maga a készülék okozza a problémát, hanem az, hogy a mobilnyomogatás közben az idő csak úgy repül, miközben mi hosszasan egyhelyben üldögélünk a kagylón. Holott ez igencsak fokozza az aranyér kialakulásának kockázatát: a mozdulatlanul ülve töltött idő során folyamatos terhelés éri az alhasi részt, az odaáramló túl sok vér miatt pedig romlik a keringés.

Ha belegondolunk, egyáltalán nem tűnik nagy erőfeszítésnek sem a WC-n elfoglalt pozíció helyes megválasztása, sem a telefon és az egyéb időrabló tevékenységek kiiktatása a mellékhelyiségből, főleg ha ez egyúttal segít elkerülnünk az aranyérbetegséget.

