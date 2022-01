Igen sok sporttal foglalkozó dokusorozat jelent meg a Netflixen az utóbbi években. Nagyot ment például a kosaraslegendáról, Michael Jordan utolsó profi éléről szóló The Last Dance, de ott van az idén már negyedik évaddal jelentkező Drive to Survive is, melynek köszönhetően sokkal több embert kezdett el érdekelni a Forma-1.

Hasonló hatásban bíznak a golfvilágban is. A sportág legfontosabb szereplői és vezetői mind részt vesznek annak a sorozatnak az elkészítésében, mely a 2022-es golfszezont öleli fel. A széria készítésében társproducerként részt vesz a Box to Box Films is, ők állnak a már említett Drive to Survive mögött is.

Az már biztos, hogy olyan játékosok adják a nevüket a sorozathoz, mint Collin Morikawa, Dustin Johnson, Justin Thomas, Brooks Koepka, Jordan Spieth és Sergio Garcia. Ők mind nyertek már fontosabb tornákat. A készülő széria, amennyiben sikeres lesz, főként a fiatalabb generációhoz hozhatja közelebb a sportágat vélekedések szerint.