A halak háziállatként való tartása eléggé helyhez kötött dolog: szemben például a kutyákkal, nemigen lehet őket magunkkal vinni nyaralni, viszont sétáltatni nem kell őket. Hamarosan azonban sokkal mobilisabbak lehetnek a pikkelyesek, köszönhetően izraeli kutatóknak.

A Ben-Gurion Egyetem munkatársai ugyanis sikeresen megtanítottak egy aranyhalat vezetni. Persze nem kormánytekerést és pedálkezelést oktattak a halnak, hanem építettek neki egy olyan akváriumot, melynek tetejére egy olyan kamerát szereltek, ami érzékeli az állat mozgását a vízben.

Ezt a jelet egy számítógép utasításokká alakítja át, így lehet terelgetni azt a robotot, mely az akváriumot szállítja. A nagy dolog azonban az volt, hogy erre a hal is rájött: jutalomfalatokkal sikerült betanítani arra, hogy egy szoba egyik végéből eljusson a másik oldalon kijelölt rózsaszín zónába. Az állat minderre többször is képes volt, még úgy is, hogy a szobát átalakították a kísérletek közt, és a gép útjába akadályokat tettek. A hal azonban ezt is kikerülte.

I am excited to share a new study led by Shachar Givon & @MatanSamina w/ Ohad Ben Shahar: Goldfish can learn to navigate a small robotic vehicle on land. We trained goldfish to drive a wheeled platform that reacts to the fish’s movement (https://t.co/ZR59Hu9sib). pic.twitter.com/J5BkuGlZ34

— Ronen Segev (@ronen_segev) January 3, 2022