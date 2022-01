Bárhol tűnik fel, a repülés rajongói mindig körbeveszik az adott repteret, és csodálják a látványt. Ez érthető, hiszen valóban nem mindennapi élmény egy leszálló Antonov AN-225-öst látni. A gép méretei ugyanis elképesztők.

Az eredetileg az 1980-as évek második felében, a rövid életű szovjet űrsiklóprogram számára épült szállítógép a legnehezebb és a legnagyobb szárnyfesztávolságú repülő is a világon, 88,4 méter széles. Nehéz tárgyak szállításában sincs nála jobb: egyszer egy 189 tonnás generátort is a levegőbe emelt, ez is rekord.

Jelenleg egyetlen működő példánya üzemel az An–225-nek. Egy második példány építését is elkezdték Kijevben az 1980-as évek végén, de a Szovjetunió felbomlása és a Buran-program lezárása miatt a majdnem kész repülőgépet nem fejezték be, és az üzemképes első példány is hangárba került, később a hajtóműveit kiszerelték és An–124-ekbe szerelték be őket.

A felvételen Lengyelországba érkezik az óriás, ami a ködös, felhős időben valódi utat vág magának a kifutópálya felé.

Mindez egy másik szemszögből, ezen jól látszik a felhőzet kettéválása.