Az autós videójátékok egyik megkerülhetetlen darabja a Gran Turismo-sorozat. Ebben a szériában – melynek idén már a hetedik része érkezik – időről időre különböző márkák bemutatják saját, sokszor elborult koncepcióikat. Legutóbb például a Porsche tett így:

A sort azonban nem egy autómárka kezdte, hanem a Nike, egészen pontosan egyik tervezőjük, Phil Frank, aki a Gran Turismo negyedik részének megjelenésekor a pipás divatmárkánál napszemüvegeket, órákat és hátizsákokat tervezett.

Frank – aki nem mellesleg a Saleen S7 külsején és belterén is dolgozott – alkotása, a Nike One végül a 2004 végén debütáló játékban szerepelt is. A játékbeli futurisztikus koncepció elektromos volt, az energiát pedig az elképzelések szerint részben a sofőrből nyerte volna: a vezetőn egy olyan ruha volt, mely nanotechnológia segítségével a test mindenféle mozgását, így például a levegővételkor megemelkedő mellkas mozgását is, elektromos energiává alakította volna.

A játékban a Nike One 792 lóerős volt, megjelenési dátumának pedig a 2022-es évet adták meg. Ez adta az apropót, hogy tervezője leporolja a projektet. Franknek még megvannak a régi 3D-s számítógépes tervrajzok, melyeket minimálisan felfrissített és finomított. Tervei szerint hamarosan minden korábbinál jobb felbontású képeket tesz közzé a koncepcióról Instagram-oldalán.