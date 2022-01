13,5 másodperc – ezzel az idővel tartja a Guinness-rekordot a mexikói Guadalajarában található Karne Garibaldi étterem a leggyorsabb kiszolgálás kategóriájában. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy semmit sem kell várni, amint leadtuk a pincérnek rendelésünket, pillanatokon belül már falatozhatunk is.

A népszerű étteremben több dolog is gyorsítja a rendelések asztalhoz juttatását. Az egyik az, hogy konkrétan csak egy főfogásuk van, a carne en su jugo, ami magyarul annyit jelent: hús a saját levében. Az étel egy sűrű marhahúslevesre emlékeztet, melyet sült baconnel, hagymával, korianderrel, citrommal és babbal dobnak fel. Mellé italként horchatát kínálnak, mely szót a spanyol nyelvterületen az összes növényi alapú tejszerű italra használják. Mindezeket helyiek által készített agyagedényekben kínálják.

A rendelést napjainkban az is gyorsítja, hogy a pincér egy tabletre viszi fel a rendeléseket, így a konyhán azonnal megjelenik, miből mennyit is kell kivinniük az egyes asztalokhoz. Az étterem azonban már a technológiai térhódítás előtt is hasonlóan gyors volt. Az ott dolgozók elmondása szerint mindez az alapos tréningezésnek köszönhető, ahol megtanulják, hogyan dolgozhatnak a lehető leghatékonyabban, legyenek akár szakácsok, akár takarítók a Karne Garibaldiban.