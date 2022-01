A fényképes naptárok készítése pofonegyszerűen hangzik, ám ahhoz, hogy sikeres üzlet legyen belőle, kell egy jó ötlet is, olyasvalami például, amit más nem csinált még. Az alábbi cicás naptár készítőinek sikerült megtalálniuk a piaci rést, holott millió helyen találkozni macskás dolgokkal.

Az ő macskáikról azonban más jellegű képek készültek a naptárhoz. Ezek a szőrös házikedvencek ugyanis egytől egyig macskamenta hatása alatt állnak.

Az illatos macskamenta rengeteg helyen megtalálható a világon, Magyarországon elsősorban a Mátrában találkozni ezzel a növénnyel a vadonban, melyet egyébként könnyű gondozni. Az 50-80 cm magasra is megnövő példányok egy része nagyon vonzó a macskák számára, legyen szó akár élő, akár szárított macskamentáról. A cicák őrült szaglászással, rágcsálással és a növény ide-oda való pofozgatásával reagálnak rá. Nemcsak a házi macskákra van hatással, hanem a legtöbb nagymacskára is, például a hiúzokra, leopárdokra, hópárducokra, jaguárokra, és oroszlánokra is.

A tematikus naptárhoz még nem késő hozzájutni január elején sem, sőt, most már akciós, 4,55 fontos (1950 forintos) áron rendelhető meg az Amazonról.