Nem kell drámaian felfogni, az aranyérrel szinte minden felnőtt találkozik életében legalább egyszer. Aranyere egyébként mindenkinek van, de csak akkor okoz panaszokat, ha valamilyen oknál fogva kitágul, begyullad, kidudorodik vagy kitüremkedik. Aranyér gyakran alakul ki a székrekedéssel járó erőlködés miatt, vagy ha csak simán ülőmunkát végzel, esetleg ha autóban ülve tekered a kormányt egész nap, vagy ha számítógép előtt görnyedsz napi 8 órán át. Rontja a helyzetet az is, ha megfeledkezel róla, hogy bizony néha mozognod is kéne, elvégre az emberi testet nem arra találták ki, hogy hosszú órákon át csak egy helyben üldögéljünk.

Tünetenyhítés idejekorán

Az aranyér megkeseríti a napodat, ha hosszú útra indulsz, de akkor is, ha fontos meetingeken kell részt venned. Már az első tünetek észlelésekor érdemes lehet egy meleg vizes fürdőt venned: a meleg víz ugyanis ellazítja a végbél záróizmai körüli hajszálereket, így megnyílik a lehetőség a vér megfelelő visszaáramlására. A meleg, lazító fürdő stresszlevezetésre is kifejezetten hasznos. Ha úgy érzed, hogy sok stressz ér mostanában, akkor megpróbálhatsz meditálni: naponta legalább 5 percnyi meditáció hozzájárulhat ahhoz, hogy csökkenjen a stressz-szinted, aminek köszönhetően az aranyér tünetei is enyhülhetnek. Ugyancsak a korai kezelést szolgálják az aranyér elleni kúpok, kenőcsök, amelyekkel csökkenthető az esetleges gyulladás és viszketés, valamint elősegítik a gyors sebgyógyulást.

Odafigyelni a testünkre

Közép- és hosszútávon pedig tudatos odafigyeléssel lehet megelőzni az aranyeret. Ennek érdekében kerülni kell például az olyan sportokat, ahol hosszabb-rövidebb időre nyomás helyeződik a gátizmokra. Mindez ugyanis kellemetlen hatást gyakorol a vér áramlására, ami ugyancsak hozzájárulhat az aranyér kialakulásához. Megszállott bicikliseknek segíthet, ha olyan nyerget választanak, amely kíméli a gátat.

Hasonló okok miatt bánjunk óvatosan a nagy súlyok emelgetésével is, ugyanis az erőlködés szintén előidézheti a kis ércsomók kidudorodását, vagyis az aranyérbetegséget. Abszolút tilos ilyenkor minden haspréssel, hasűri nyomásfokozással járó sport, amely egyébként a kellemetlen panaszok kialakulásában vagy a már meglévők súlyosbodásában is nagymértékben közrejátszhat. A kajakozás sem feltétlenül tesz jót azoknak, akiknek már kialakultak az aranyérrel kapcsolatos panaszaik, éppen ezért aki ezektől szenved, annak érdemes enyhítő megoldások után néznie, például párnát tenni a kajak kemény deszkájára. Segíthet még, ha emellett olyan mozgást is végzünk, amely minden izomcsoportot megmozgat, ilyen lehet például az úszás, az aquafitness, esetleg a vízitorna.

Erre mindenképp figyelj!

Az aranyér egyúttal üzenet arról, hogy valami nincs rendben a testedben. Lehet például a dehidratáltság jele, amennyiben nem fogyasztasz elég folyadékot, mert ettől kemény és száraz lesz a széklet, ami előidézheti, illetve súlyosbíthatja az aranyeres panaszokat. Érdemes lehet kiegészíteni a táplálkozásunkat különféle vitaminokkal és nyomelemekkel: a C-vitamin például hatással van az érfalak rugalmasságára, ezáltal javítja a végbél erezetének általános állapotát és csökkenti a gyulladás kialakulásának kockázatát. Az E-vitamin szerepet játszik a sejtfalak jó állapotban tartásában, illetve a bőr, az izmok, a vérkeringés egészségének megőrzésében. Végül, de nem utolsósorban érdemes a cinkbevitelre is figyelni ilyenkor, a cink ugyanis kiemelten fontos az anyagcsere-folyamatok általános biztosításában.

Jól látható tehát, hogy az aranyeres tünetek gyors enyhítésében meglehetősen széles eszköztár áll rendelkezésünkre. Az aranyeresség okozta panaszokkal nem kell együtt élni, mivel sok esetben egyszerűen megszabadulhatunk tőlük. Ha gyakran vannak aranyeres problémáink, akkor viszont mindenképpen ajánlott konzultálni egy orvossal!

