Azok a vállalatok, melyeknek működése minimálisan is kapcsolódik az új technológiákhoz, nem engedhetik meg maguknak, hogy ne legyenek jelen a CES kiállításon, melynek idei kiadása január első hetének utolsó napjaiban zajlik. A világmárkák általában valami újdonsággal szoktak érkezni Las Vegasba, de ilyenkor a kisebb vállalatok is teret kapnak, hogy megmutathassák, mire is képesek.

Aki ellátogat ide, vagy követi a beszámolókat, találkozhat mindenféle jövőbe mutató, talán soha meg nem valósuló fantasztikus kütyüötlettel, de olyasmivel is, amit eddig jól titkoltak, és már csak néhány hét választ el attól, hogy kereskedelmi forgalomban is kapni lehessen. Utóbbi kategóriát erősíti a Black+Decker új gépe, a Bev, mely gyakorlatilag a kapszulás kávéfőző ötletének újragondolása alkoholos italokkal.

A géphez, melyet 300 dollárért (95 ezer forintért) lehet megvásárolni tavasztól, kapszulacsomagokat lehet vásárolni, egy 15 dolláros (4750 forintos) csomagban hat kapszulával. Ezen a gép megfelelő mennyiségű vizet, illetve a koktélhoz szükséges alkoholfajtákat nyom át a kapszulán, miután a rendszer leolvasta annak vonalkódját – innen tudja a szoftver, miből mennyi kell, melyet felül lehet írni, sőt, alkoholmentes koktél is kérhető.

A víztartályon kívül még négy, 750 ml-es üveg csatlakoztatható a géphez, melyeket nem kell fejjel lefelé forgatva a masinába tölteni, mint az alábbi italkeverőnél, így nem lesz minden csupa piás és ragadós. Ehelyett az üvegekbe csővezetékek mennek, melyeket az ital kikeverése után gőzzel meg is tisztít a rendszer.