Míg Magyarországon a legtöbb helyen örülünk, ha találunk nyilvános WC-t, Japánban egészen más viszonyok uralkodnak: a felkelő nap országában nem kell aggódni a budipapír miatt, sőt, az illemhelyeket mindenféle okoskütyükkel is fel szokták szerelni.

Az ezeknek otthont adó épületek sok esetben látványosan is néznek ki. Jó példa erre az a nemrég elkészült mosdó, mely az ország legmagasabb hegye, a Fudzsi mellett épült. Az épületegyüttest a híres Kenga Kuma iroda tervezte, alakjával pedig a híres hegyre hajaz az illemhely.

A mosdók mellett egy hasonló kinézetű pihenőtér is található, a hegy körül túrázók pedig be is húzódhatnak az óriási “esernyő” alá, ha eleredne az eső. Az esernyő kifejezés egyébként nem véletlen: a fa cölöpökre támaszkodó felső rész fehér borítása erősebb vászonból készült. Amikor a fény megfelelő szögben éri, a belső faszerkezet árnyéka is láthatóvá válik.