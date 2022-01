A legtöbb távirányítós autó egyik nagy hátránya, hogy csak a tükörsima aszfalton lehet őket használni, és már a gyepen is elakadnak. Alternatívaként persze ott vannak a böhöm nagy kerekű autók is, melyek előtt már jóval kevesebb az akadály. De miért ragaszkodjunk a hagyományos kerekekhez, ha lánctalpakon is haladhatunk?

Látva az XRC Brawler V2-t, mi már egyáltalán nem ragaszkodunk a kerekekhez. A fejlesztés végső fázisában lévő játékszer az 1:5 méretarányú gépek kategóriájába sorolható, noha nem létezik az a jármű a valóságban, melyről mintázták. Szinte már nem is gyerek kezébe való ez a 20 kilós, 8 lóerős távirányítós jármű: az 56 km/órás végsebesség végtagtörő erejű lehet egy esetleges ütközésnél.

A lánctalpas belsejében termelődő hő miatt még két 40 mm-es ventilátort is beszereltek, hogy segítse a motor és az akkumulátorok hűtését. A rendszert 6 mm vastag alumíniumlemezek védik a környezeti hatásoktól játék közben. Az alábbi videóban még a V1 prototípusról látható egy menet, de ez is meggyőző:

a videó a hirdetés után indul

Mindezért meg is kérik a fejlesztők az árat: akciósan még 161 ezer forintnak megfelelő összegért hozzá lehet jutni a várhatóan májusban érkező lánctalpashoz.