Néhány évvel ezelőtt az egész világ azon a szobron nevetett, melyet Cristiano Ronaldónak állítottak a madeirai reptéren. A légikikötő, mely felvette a helyi születésű világsztár nevét, egy portrét is felavatott, ám az eredmény finoman szólva sem sikerült jól.

A napokban az indiai Goában is szobrot avattak, melyet a portugál csatárról mintáztak. Elődjéhez hasonlóan ez is bűn rondára sikerült, arca talán még torzabb is, mint a madeirai változaténak.

A 400 kilós alkotás eredetileg a futball szeretetét testesítette volna meg egy helyi politikus szerint, illetve inspirálhatta volna a fiatalokat, hogy kiváló futballisták legyenek, ám ehelyett feszültséget szított, mely tüntetéshez vezetett. Mindez annak köszönhető, hogy Goa 60 évvel ezelőttig portugál gyarmat volt, és ugyan az ottani embereket még a mai napig is több szál köti Portugáliához, a tüntetők szerint érzéketlen dolog volt épp most felállítani egy ilyen szobrot.