Manapság a tévék versenyében nem feltétlenül az számít, hogy mekkora a képátló, hány millió szín megjelenítésére képes és azt milyen minőségben teszi. Ennél már többre vágynak az emberek, legalábbis az a réteg, aki mindezt meg tudja fizetni.

Nemrég egy japán professzor mutatta be saját fejlesztésű készülékét, melynek különlegessége, hogy a kép és a hang mellett ízeket is tud közvetíteni. A Taste the TV (TTTV) tíz, a gépben tárolt ízből keveri ki annak az ételnek megfelelő aromát, mely a képernyőn aktuálisan látható, azt ráfújja a kijelzőre. A nézőkhöz az ízélmény nemes egyszerűséggel úgy juthat el, hogy megnyalják a képet.

“A cél az, hogy lehetővé tegyünk az emberek számára egy olyan élményt, mint például egy éttermi étkezés a világ másik felén, mindezt úgy, hogy otthon vannak” – mondta a fejlesztő, hozzátéve, bízik abban, hogy ez lesz a jövő, és egy nap az emberek ízeket tölthetnének le az internetről, hogy azokat megkóstolják a tévén.

Ha a készülék jelen pillanatban kapható lenne, a professzor szerint mindössze 280 ezer forintnak megfelelő összegből ki lehetne hozni.