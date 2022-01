A proktológia az általános sebészeten belül a végbél betegségeinek vizsgálatára és kezelésére szakosodott terület. Vagyis ha elmész egy proktológushoz vizsgálatra, akkor ott jó eséllyel segíteni tudnak neked abban, hogy legyőzd az aranyeret, valamint a végbélkörnyéki gyulladásos folyamatokra is fény derülhet. Ami még ennél is fontosabb, kiderülhet, hogy jelen van-e ott alul bármilyen jó vagy rosszindulatú daganat. A proktológustól tehát nem kell félned, hiszen segíteni tud olyan kérdésekben, amelyek sajnos sokak számára máig tabunak számítanak. Vannak ugyanis, akik félnek beszélni a végbélhez köthető problémákról, pedig árulkodó lehet, ha a családtagjaik között akad olyan, aki már hosszú ideje küzd aranyérrel, esetleg volt már vastagbél- vagy végbéldaganata.

Mire számítsak?

Az emberek nagy része leggyakrabban az aranyér miatt keres fel proktológust. A rendelőben, miután elmondtuk a panaszainkat, alapvetően kézzel történő, főleg fájdalommentes vizsgálatokra számíthatunk. Nem árt, ha képesek vagyunk valamennyire lazítani: ha nem görcsölünk fölöslegesen, akkor a test fontosabb záróizmai sem feszülnek meg és így könnyebb lesz kivitelezni a vizsgálatot is. Merjünk őszintén beszélni a tüneteinkről, mert az orvos ez alapján tud pontos diagnózist felállítani. Sokan a proktológussal való találkozás előtt úgy döntenek, hogy nem esznek, pedig ezt nem szabad, mert az alacsony vércukorszint miatt akár el is ájulhatsz a vizsgálat közben. Nem szabad tehát koplalni, ha a vizsgálat előtt éhes vagy, akkor egyél bátran.

A proktológus meglátogatását a legegyszerűbben úgy kerülheted el, ha megpróbálod megelőzni az aranyér kialakulását. Az egyik legfontosabb, hogy odafigyelj a táplálkozásodra, elvégre egyáltalán nem mindegy, mi megy ki hátul a kéményen és az sem, hogy hogyan. Gondold át az étrendedet és csökkentsd a finomított szénhidrátok – így például a péksütik, fehér kenyerek, fánkok, kalácsok – fogyasztását, mert keménnyé tehetik a székletet, emiatt pedig előfordulhat, hogy a WC-n erőlködnöd kell, amivel elősegíted az aranyér kialakulását. Fogyassz inkább rozskenyeret vagy teljes kiőrlésű lisztből készült péksüteményeket. Emellett igyál sok folyadékot, elsősorban vizet, de nyugodtan választhatod a rostokban gazdag gyümölcsleveket is, mert ezek is lágyítják a székletet. Cukrozott üdítőitalokat lehetőleg ne igyál, vagy ha mégis, akkor csak módjával, mert a magas cukortartalom miatt ezek is előidézhetnek szorulást.

Nem árt néhány életmódbeli változást is megejtened. Ha ülőmunkát végzel, akkor eleve nagyobb valószínűséggel alakulhat ki nálad aranyér, mivel ülés közben a testedben áramló vér nagy része a csípőd közelében összpontosul. Ha vérbőség alakul ki, a végbél környékén lévő mikroerek túltelítődhetnek és kialakulhat az aranyér. Arra is figyelj, hogy lehetőleg soha ne ücsörögj hideg vagy túl kemény felületen (például deszkán), mert ez is hozzájárulhat az aranyér kialakulásához.

A kezdeti stádiumban lévő aranyér még könnyen, akár házi praktikákkal is gyógyítható. Egy ülőfürdő, vagy a megemelt folyadékfogyasztás, esetleg a jeges borogatás segíthet abban, hogy a kezdődő aranyér visszahúzódjon. Ha azzal szembesülsz, hogy égő vagy viszkető, netán szúró érzés jelentkezik nagyvécézés után, akkor viszont ne habozz, hanem fordulj proktológushoz!

