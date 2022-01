A hirtelen emelés, hosszan tartó köhögés, erőlködés, illetve a szülés következtében kialakuló aranyeres panaszokat időben érdemes kezelni. A kezdeti stádiumban legtöbbször az otthoni praktikák, az ülőfürdő, a helyi gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító, vénás keringést javító gyógyszerek alkalmazása is segíthet. A széklet lágyítása történhet akár gyógyszeresen, akár étkezési praktikákkal, továbbá az aranyeret a megfelelő székletürítési technikával is kímélhetjük. Ha komolyabb probléma merül fel, a sebészeti beavatkozás nem mindig kerülhető el, ám erre általában csak akkor kerül sor, ha az aranyeres panaszok folyamatos vérzéssel és erős fájdalommal is járnak.

Általánosságban elmondható, hogy a külső aranyeres csomók leginkább csak trombózis kialakulásakor igényelnek azonnali sebészi beavatkozást. A végbélnyíláson kívülre „csúszott” belső aranyér eleinte még spontán is visszahúzódhat vagy kézzel visszahelyezhető lehet. A gyógyszeres kezelés és az életmódváltás szintén javíthatja az állapotot, ám ez gyakran hosszadalmas folyamat, amely nem is jelent százszázalékos megoldást, ezért a legtöbbször műtéti úton orvosolják a problémát. Azt azonban fontos megjegyezni, hogy az aranyér műtéti eltávolítása általában az utolsó lehetőség, amit az orvos javasol.

Műtéti módszerek

A leggyakrabban alkalmazott megoldásnak az injekciós szkleroterápia számít: ez lényegében egy oldat befecskendezését jelenti, amely hegesedést okozva elzárja az aranyér keringését, ami végül szövetelhaláshoz vezet, megszüntetve ezáltal a kellemetlenné vált aranyeret. Ugyancsak gyakran alkalmazott módszer a gumigyűrű, amelynek célja, hogy elzárja az aranyér vérállátását a be- és elvezető erekre helyezett „szorítógyűrűvel”. Ezt a megoldást általában a súlyosabb, harmadik és negyedik stádiumú aranyereknél alkalmazzák. Ha több aranyeres csomó is van, akkor általában 2-4 hetes szünetet javasolt tartani azok eltüntetése között.

Az aranyerek kezelése történhet fagyasztással, infravörös sugárral és lézerrel is. Utóbbit a gyűrűzés kiegészítőjeként is szokták alkalmazni. Ezen eljárásoknak a lényege, hogy a hőnek köszönhetően szövetroncsolást hajtanak végre, így semlegesítve a problémás aranyeret. A módszer egyetlen hátránya, hogy csak gyakorlott orvosok végezhetik, mert váratlanul nagy szövetelhalásokat is okozhat.

Gyakran elkerülhetetlen a belső aranyeres csomók klasszikus módszerrel történő sebészi eltávolítása. Ez tartalmazza az oda- és elvezető erek lekötését, a megnagyobbodott csomók eltávolítását, illetve lehetővé teszi, hogy az aranyerek szűkület nélkül gyógyuljanak. Nagyobb kiterjedésű gyulladás esetén a nyitott műtétet részesítik előnyben. Végső esetben a végbél falának 2-3 centiméter széles, körkörös kimetszésére is sor kerülhet, amelynek hatására az előesett aranyerek visszahúzódnak. Bár ezeket a műtéteket általában egynapos sebészeti keretek között hajtják végre, a későbbiekben is szükséges a rendszeres orvosi ellenőrzés, hogy időben felismerhetők legyenek az esetleges műtéti szövődmények.

Így kerüld el

Az aranyér kialakulását némi odafigyeléssel el is lehet kerülni. Fontos a rendszeres testmozgás, ami lehet például egy félórás séta naponta. De akár az otthoni torna is sokat javíthat a helyzeten, különösen akkor, ha valaki ülőmunkát végez. Figyelni kell a megfelelő székelésre is, ami azt jelenti, hogy akkor kell elmenni WC-re, amikor szólít a természet, nem szabad tehát semmit visszatartani és nem javasolt haspréssel erőlködni sem. Általános jótanács az is, hogy ne ücsörögjünk hosszasan hideg vagy kemény felületeken. Emellett tartózkodjunk a túlságosan cukros, illetve szénhidrátban gazdag ételek és italok fogyasztásától. Bár sokan nehezen tudnak ellenállni a kólának és a csokoládénak, a mértékre mégis érdemes odafigyelni, mert a székrekedés szintén okozhat aranyeret.

Mindent összevetve tehát az aranyérre is igaz, hogy fejben dől el minden, tehát némi tudatossággal, megfelelő táplálkozással és rendszeres mozgással az aranyérbetegség is elkerülhető lehet. És bár a munkakörülményeit nem tudja mindenki megváltoztatni, mégis meg kell próbálnunk a lehető legtöbb praktikát és trükköt bevetni a minket érő negatív hatások ellensúlyozására. Mert az egészség nem játék!

