John Ronald Reuel Tolkien a dél-afrikai Bloemfontein városban látta meg a napvilágot, ahol angol apja bankigazgató volt. Apját négyéves korában vesztette el, ezután anyjával és testvérével visszaköltöztek Angliába, Birmingham közelébe. A család 1900-ban a baptista vallásról áttért a katolikusra, ami meghatározó pont lett életében, hitbeli meggyőződése, a katolikus egyházhoz való ragaszkodása irodalmi munkáit is meghatározta. Katolikus iskolába járt, és miután tizenkét évesen teljes árvaságra jutott, anyja gyóntatópapja gondoskodott taníttatásáról.

Már középiskolás korában megmutatkozott kiváló nyelvérzéke, nyelvek iránti rajongása, érdekelték a középkori nyelvek, mint az óangol és középangol, a gót, sőt a walesi és a finn nyelv is. Különösen megérintette a finn nemzeti eposz, a Kalevala nyelvezete és világa, ez ihlette 1915-ben írt első prózai művét, a Kullervo története című elbeszélést. A tragikus történetet angolul 2010-ben, magyarul 2016 decemberében adták ki először.

Az oxfordi egyetemen 1911-től klasszika-filológiát, 1913-tól összehasonlító filológiát és angol irodalmat hallgatott. Már ezekben az években foglalkozott mesterséges nyelvek kialakításával, élete során összesen tizenöt mesterséges nyelvet hozott létre, köztük A Gyűrűk Ura quenya és sindarin tündenyelvét, emellett tucatnyi valóban létező nyelven beszélt folyékonyan.

1916 márciusában feleségül vette kamaszkori szerelmét, Edith Mary Brattet, akivel négy gyermekük született. Az első világháború alatt, 1916 közepén a francia frontra vezényelték, részt vett a somme-i csatában, milliók értelmetlen halálának és szenvedésének látványa döntő hatással volt életszemléletére. Az év őszén megsebesült, betegágyán kezdte írni meséit, történeteket találva ki az általa alkotott nyelvekhez. Így született meg a Gyűrűk Ura előzményét, mitológiai hátterét alkotó A Szilmarilok, amelyet csak évekkel halála után adtak ki fia, Christopher gondozásában.

A háború után az angol nyelv hivatalos útmutatójának számító Oxford szótáron dolgozott, majd 1920-tól a leedsi egyetemen tanított. 1925-től óangol nyelvet oktatott az oxfordi egyetemen, ahonnan az angol nyelv és irodalom professzoraként vonult nyugdíjba 1959-ben. Az oxfordi évek alatt ösztönzően hatott írói munkájára az Inklings kreatív irodalmi kör, amelyet barátaival (C. S. Lewis irodalomtörténész, teológus, író és Charles Williams író) alapított.

Történeteit, így Zsákos Bilbó, a félénk hobbit meséjét, először gyermekeinek mesélte, majd 1930-tól lejegyezte azokat. A Hobbit 1937-ben látott először napvilágot nyomtatásban, magyarul 1975-ben Szobotka Tibor fordításában Babó címmel jelent meg. Tolkien legnagyobb meglepetésére könyvét igen sokan olvasták és kikövetelték a folytatást. Számos próbálkozás, kitérő, az író vagy a kiadó által nem megfelelőnek tartott kísérlet után így született meg A Gyűrűk Ura trilógia. A három köteten tizenhét évig dolgozott, 1954-ben jelent meg A Gyűrű szövetsége és A két torony, 1955-ben pedig a befejező rész, A király visszatér. A magas kockázat miatt a kiadó kikötötte, hogy honoráriumot, jogdíjat csak azután fizet, hogy elérték a nullszaldót – ezután viszont jelentős összeg gyarapította az író számláját, hiszen a BBC egy 2003-as (igaz, filmtrilógia bemutatása idején végzett) közvélemény-kutatása szerint ez minden idők legkedveltebb regénye. A trilógia 2021-ben jelent meg először Tolkien rajzaival, festményeivel.

Tolkien új világot teremtett, Középfölde földrajzát, nyelvét, irodalmát, történelmét, mitológiáját, sőt még élővilágát is aprólékosan kidolgozta. Bár a trilógia kínálta magát a megfilmesítésre, jogi és technikai nehézségek miatt csak 1978-ban készült belőle rajzfilm. Az új évezredben az új-zélandi Peter Jackson viszont már minden nehézséget legyőzött: az általa rendezett trilógia nem csak a jegypénztáraknál aratott elsöprő sikert, összesen 17 Oscar-díjat is besöpört, a 2003-ban bemutatott A király visszatér nehezen megdönthető rekordot felállítva mind a 11 jelölését díjra váltotta. Jackson A hobbitot is filmre adaptálta, a szintén három részes sorozatot 2012-2014 között mutatták be, de sikere elmaradt A Gyűrűk Urától.

Tolkien 1959-ben visszavonult, a rajongók érdeklődése elől a tengerparti Bournemouthba költözött. 1972-ben Brit Birodalmi Érdemrendet kapott, az oxfordi egyetem díszdoktorává avatta. Egy év múlva súlyos beteg lett, halálát 1973. szeptember 2-án gyomorfekélyből adódó fertőzés okozta. Oxfordban temették el feleségével közös sírban, a sírkőre felesége neve után a Luthien, az övé után a Beren szót vésték, utalásként Középfölde egyik legszebb szerelmi történetére. Sírját rendszeresen virágokkal árasztják el a rajongók, akik 1969-ben társaságot alapítottak, majd 2002-ben megalakult a Magyar Tolkien Társaság is.

Tolkien irodalmi hagyatékának rendezésével Christopher fiát bízta meg, aki 70 doboznyi, korábban nem publikált kézirat alapján apja több Középfölde világában játszódó munkáját adta ki. 2018-ban az Oxfordi Egyetem Bodley Könyvtárában nagyszabású Tolkien-tárlat nyílt, ahol az író korábban még soha ki nem állított tárgyai is helyet kaptak. Életéről 2019-ben a finn Dome Karukoski rendezett Tolkien címmel életrajzi filmet, az Amazon streaming-szolgáltató pedig már forgatja A Gyűrűk Ura-trilógia előzmény-sorozatát.