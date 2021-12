Jóformán nincs olyan módszer, eljárás vagy feladat, amelyre a japánok ne találtak volna ki évszázadokkal ezelőtt valami észszerűbb, egyszerűbb, harmonikusabb alternatívát. Ezek egy része a XX. század második felében, a széles körű gépesítés, a műanyagok és az elektronika megjelenésével a háttérbe szorult. A környezettudatosságtól, a fenntarthatóságra való törekvéstől, a tradíciók megőrzésének szándékától vezérelve azonban a japán társadalom az élet egyre több pontján talál vissza gyökereihez, porolja le a régi, bevált ötleteket, és osztja meg azokat az egész világgal.

Ilyen megoldás a furosiki, amely valamikor a nyolcadik században született. Ekkoriban kezdték drága kelmékből – általában selyemből – készült, díszes vászonkendőkbe (cucumi) csomagolni a császári palotákban, illetve a templomokban a vagyontárgyakat. Kétszáz évvel később már a teljes nemesi réteg így csomagolta be utazásaihoz ruházatát (hiracucumi), majd amikor a középkorban megszületett a fürdőházak kultúrája, az arisztokraták ilyen, családi címerrel díszített kendőben helyezték el ruhájukat, hogy az ne keveredjen össze a többiekével.

A technika ekkor nyerte el ma is használatos nevét: a furosiki jelentése fürdőkendő. A XVII. századtól kezdve elterjedtté váltak Japánban a nyilvános fürdők, demokratizálva és általánosítva a furosiki használatát, hiszen a praktikus módszert a kereskedők is átvették, vászondarabokba csomagolva portékáikat. A szokás aztán a XX. század második felében a nagyüzemi papírgyártás, majd a műanyagok elterjedésével a háttérbe szorult, hogy aztán a XXI. században Japán visszataláljon az újrahasználható csomagolóanyag kultúrájához.

A környezetbarát megoldás gyorsan népszerűvé vált az egész világon. Igazi többfunkciós, hosszú élettartamú használati tárggyá vált, amely nem csak csomagolóanyagként állja meg a helyét, de ruházati kiegészítőként vagy dísztárgyként is változatosan hasznosítható. Ezért is választotta ezt a Lexus kanadai képviselete idei karácsonyi ajándékkínálatának élére. A kifejezetten a márka rajongóinak tervezett, a Lexus jellegzetes hűtőmaszkját mintázó kendő mellett ugyanis egy általánosabb, téli színvilágú kendő is szerepel a választékban. Az utóbbi a Lexus és a japán kézműves hagyományok közötti, szoros és élő kapcsolatot hangsúlyozza ki.