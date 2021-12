Alig három perccel a kezdő sípszó után durva képsorokat láthattak azok, akik követték a női kézilabda-világbajnokság első pénteki elődöntőjét. A Franciaország-Dánia összecsapáson az utóbbi válogatott kapusa, Althea Reinhardt védett egy szélről érkező lövést, ám nem úgy, ahogyan ő szerette volna: egyenesen fejbe találták őt, ami után nem csoda, hogy a földre rogyott a nő.

Althea Reinhardt starts for Denmark!

What a luxury to bench the goalkeeper who made 17 saves in the last game to play the player who made 23 in the game before!

She’s met with a shot straight to the face and has to come off.

Where is the punishment?? pic.twitter.com/OPgOLbq2ut

— (Un)informed Handball Hour (@HandballHour) December 17, 2021