Tíz év folyamatos fejlesztést és tesztelést követően született meg a Seabreacher, egy olyan különleges vízi jármű, mely kétségtelenül egyedi vízi élményt kínál azoknak, akik megtesznek vele egy kört. Bevallottan ez is volt a célja az alkotóknak: szerették volna megreformálni a kikapcsolódási céllal történő hajózást.

Ehhez három lépésben jutottak el, ezek a Seabracher X, Y és Z modellek. Jól el lehet különíteni őket egymástól már csak azért is, mert sorrendben cápa, kardszárnyú delfin és delfin mintázatú külsőt kaptak a teljesen kézzel készült járművek. Mindhárom esetben egy zárt fülkében foglal helyet pilóta és utasa, így nem kell félni attól, hogy vizes lesz valaki.

A képre kattintva galéria nyílik

A szédüléstől és a rosszulléttől annál inkább: gyakorlatilag a vízfelszínen foglalnak helyet a Seabreacherrel közlekedők, így szinte közvetlenül ki vannak téve a hullámoknak. És ekkor még nem is beszéltünk arról, hogy a járművekkel szinte úgy lehet közlekedni, ahogy az említett állatok is teszik: kiugrathatunk velük a vízből, ha akarunk, de a hossztengely körüli 360 fokos fordulatot is játszi könnyedséggel megoldja.

A járműveket egy 260 lóerős kompresszoros motor hajtja, melyet alapvetően két pedállal lehet szabályozni: ezek befolyásolják, hogy a tolóerő a jobb vagy a bal oldalra menjen inkább. Irányváltásoknál fontos ez igazán, ugyanis önmagában a kormánylapátot használva csak lassan, nagy út megtételével lehet irányba állítani a gépet. A Seabracher áráról nem érhető el hivatalos információ, minden az egyéni kérésektől, kívánságoktól is függ.