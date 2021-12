Ha a balatoni sportversenyekre gondol az ember, akkor egytől egyik csak nyári rendezvények jutnak a legtöbb ember eszébe. Egy ideje azonban már azok is megtalálhatják számításukat, akik télen is sportolnának valamit – igaz, ehhez komoly felkészülésre van szükség.

Időjárástól függően a tervek szerint 2022. február 19-én ugyanis másodszor is megrendezik a Téli Balaton-átúszást, mely nem a szokásos nyári helyszínen, hanem Szántód és Tihany között tartanak. Érthető is ez, hiszen a legfelkészültebbeknek is életveszélyes lenne több mint 5 kilométert úszni a jéghideg tóban, még az 1250 méteres táv sem kevés.

A szervezők a lehető legkomolyabban is veszik a dolgot: csak azok a versenyzők indulhatnak majd el februárban a megmérettetésen, akik legkésőbb december 19-éig részt vettek egy kvalifikációs úszáson. Az utolsó ilyen esemény éppen a határidő napján, advent negyedik vasárnapján volt a Velencei-tóban Gárdonynál. A 2,8 fokos vízben 150-600 méteres távokat kellett leúszniuk a potenciális résztvevőknek, attól függően, hogy két hónap múlva egyéniben vagy váltóban úsznák le a balatoni távot.

A verseny végén mindenki nyertes lesz aki teljesíti a bő egy kilométert, már csak a kiosztott oklevelek miatt is, de elvárás, hogy 1000 métert fél óra alatt ússzanak le az indulók.