4 literes V8-as biturbó motor, 585 lóerő, 800 Nm, 3,6 másodperces gyorsulás álló helyzetből 100 km/órára: csak néhány, igencsak meggyőző adat a Mercedes-AMG SL legerősebb változatáról.

Vétek lenne, ha az autó tudását sosem használnák ki a jövőbeni vásárlók. Tudják ezt a Mercinél is, így gondoltak azokra, akik nem szeretik, ha egy-egy vadabb autókázás után a csomagtér tartalma összevissza hánykolódna. Épp ezért – már-már szokásosnak is mondhatóan – megkeresték az olasz Santonit, akik elkészítették az SL-hez tökéletesen illő táskacsomagot.

A háromdarabos szett tökéletesen kitölti az SL csomagterét, így nincs az a hirtelen fékezés, gázadás vagy gyors kanyar, mely elmozdítaná a beltérben is használt nappabőrből készült táskákat. Az AMG egyébként már 2005 óta dolgozik együtt a Santonival, az olaszok ekkor az FIA által is elfogadott versenyzőruhákat, illetve cipőket készítettek a márka számára. A partnerség azóta már széles termékpalettára, többek között övekre és pénztárcákra is kiterjedt, a legújabb állomást pedig ezek a táskák jelentik.

A három színben (fekete, barna, piros) megrendelhető kollekció áráról még nincs információ. A Santoni csak megrendelésre készíti a táskákat, melyekből mindegyik kézzel készül, a három darabos szett pedig 12 héttel a rendelés után kerül új tulajdonosához. Vélhetően január magasságában már rendelni is lehet a táskákból, igazodva a Mercedes-AMG SL jövő tavaszi debütálásához.