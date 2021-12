Korábban már beszámoltunk arról, hogy az amerikai haditengerészet USS Portland hajójára egy kísérleti stádiumban lévő lézerfegyvert szereltek fel. A tesztek egy ideje már tartanak: az alábbi linken például egy drón lézeres megsemmisítését is meg lehet tekinteni.

Ugyan azóta már másfél év is eltelt, a lézerfegyvert élesben még mindig nem vetették be. Próbálgatni azonban próbálgatják: legutóbb a Közel-Keleten, az Ádeni-öbölben tesztelték egy úszó célponton. Jövőbeni bevetését illetően is ez lehet az elsődleges felhasználási irány: olyan robbanóanyaggal megrakott, távirányítású vagy autonóm drónhajók ellen lehet bevetni, amilyeneket a jemeni húti lázadók szoktak használni a Vörös-tengeren.

A lézer egyik előnye, hogy minden létező fegyvernél pontosabb: elsütésekor nem kell figyelembe venni a távolságot vagy éppen a szélirányt, ráadásul a pusztító energia mindennél gyorsabban, fénysebességgel éri el a célpontot. Hátrányt jelent azonban a technológia óriási energiaigénye.