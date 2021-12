Első ránézésre nincs semmi kirívóan különleges egy külsőre is teljesen semlegesnek tűnő, hétköznapi konyhabútorban. Egy tiktoker azonban kinyitotta a sajátját, és olyat mutatott utána, amiért milliók ölni tudnának, persze csak átvitt értelmében. Egy fiatal lány ugyanis egy titkos kocsmában köt ki, ha kinyitja konyhaszekénye ajtaját.

„Ha unatkozom, mindig eszembe jut, hogy a konyhaszigetem alatt van egy titkos kocsma” – jegyezte meg videójához fűzve, amit annak ellenére több mint 7 millióan látták, hogy igazából egy korábbi videóját osztotta meg, visszaemlékezve az idei legfelkapottabb tartalmára. Az eredetileg májusban megosztott felvétel nézettsége a 35 milliót is meghaladta.

Nem is egy zugkocsmáról van szó ráadásul, hiszen ahogyan Theresa további videóiból kiderül, az eldugott létesítmény saját vetítőteremmel és egy kisebb színpaddal is rendelkezik, így a hatalmas bárrészen italozás közben élő zenét is élvezhetünk. A falra óriási LCD-tévéket akasztottak fel, de még cigarettaautomatát és játékgépeket is üzembe helyeztek.