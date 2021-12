Nincs nagyobb karácsonyfa a világon, mint az Oklahoma államában található Enidben: a városba már október végén megérkezett az óriási fenyőfa, ami egy közel 2900 kilométeres utat tett meg egy észak-kaliforniai erdőből. A karácsonyi időszakra felállították, fel is díszítették, de már önmagában is feltűnő, hiszen 140 láb, azaz 42,67 méter magas, amivel a világhírű Rockefeller Center előtt álló társát is kenterbe veri.

20 ezer színes LED-fény és 10 ezer dísz teszi még látványosabbá, még azok után is, hogy december 5-én egy szélvihar megtépázta – a tengerentúlon mostanában gyakoriak a tornádók, még a Corvette kentucky-i üzemét sem kímélte. A duglászfenyő törzsét emelőkosarakból, acélrudakkal erősítették, és még a korábbinál is magasabb lett, csúcsdíszt kapott.

Miután 5 méter magas, csillagú alakú LED-díszt helyeztek fel a tetejére, már 141 láb, vagyis 42,97 méter magas a világ legmagasabb karácsonyfája, ami január 6-ig látható. Helyreállítása a karácsonyfáért felelős The One szerint igazi karácsonyi csoda volt.