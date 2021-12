Manapság nagy divat a tehetősek körében ingatlanba fektetni, még úgy is megéri, hogy adott esetben egy percet sem töltenek benne. Így tett például a közelmúltban Lewis Hamilton is, aki egy New York-i luxuskomplexuson adott túl 1,8 milliárd forintnak megfelelő nyereséggel.

Hasonló jellegű befektetésben érdekelt a világhírű színész, Leonardo DiCaprio is, aki azok után, hogy alig néhány hónapja Malibun már vett egy villát 13,8 millió dollárért, azaz nagyságrendileg 4,5 milliárd forintért, vásárolt egy újabbat, ezúttal Beverly Hillsen. Úgy, hogy a 10,2 millió dollár induló árból valamennyit alkudhatott is,

az 1936-os építésű luxusingatlanért 9,9 millió dollárt, átszámítva 3,2 milliárd forintot fizetett.

Korábbi tulajdonosa így sem szomorkodhat, hiszen 2016-ban 6,1 millió dollárt fizetett érte. Ezért az összegért az Oscar-díjas, háromszoros Golden Globe-díjas DiCaprio kapott egy 464 m²-es házat, amiben külön szórakoztató részleg is található, a csúcsminőségű, rozsdamentes készülékekkel felszerelt konyha, az étkezőterasz, valamint öt háló- és hat fürdőszoba mellett.

A Beverly Hills-i ház egy viszonylag nagy, 0,1 hektáros területen helyezkedik el, melyen vendégháznak, tűzrakóhelynek, medencének és garázsnak is jutott hely. A 47 éves színész tulajdonosa egy több mint százéves ingatlannak is Los Angelesben, és ugyancsak a Los Feliz domboldali városrészben egy spanyol stílusú otthonnal is bővítette portfólióját.

Persze, nem csupán az ingatlanpiac mozgatta meg a filmcsillag fantáziáját: nemrégiben például egy olyan vállalkozásban vásárolt részesedést, mely laborban előállított húskészítményekkel foglalkozik.