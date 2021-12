1992-ben a legendás olasz hajóépítő Lucini céget megkereste egy gazdag svájci üzletember, hogy részt venne a Centomiglia del Lario nevű versenyen. A feladat itt annyi, hogy a leggyorsabban kell teljesíteni egy száz mérföldes távot a Comói-tavon – gyakorlatilag ez a híres Mille Miglia vízi változata.

Mivel pénz nem volt akadály, a hajó megépült. A mahagóniból készült áramvonalas test mögé leghátra egy speciálisan hajóknak készült V12-es Lamborghini-motor került, a 8,2 literes erőforrás 850 lóerő leadására volt képes fénykorában. Ez a kombináció rendkívül ütőképes lett: a 230 km/órás csúcssebességre képes jármű 1992-ben, 1993-ban és 1995-ben sem talált legyőzőre, és olyan sebességi rekordot állított be, melyet még a mai napig nem döntött meg senki és semmi.

Ilyen történelemmel azt hinné az ember, hogy a versenyhajó hamar gazdára talál egy árverésen, ám mint kiderült, ez nem mindig jön össze. Az RM Sotheby’s december eleji online aukcióján meg is hirdették a hajót, melyről a szakértők azt várták, hogy akár 100-160 ezer dollárt is megadhat érte valaki. Végül azonban senki nem jelentkezett érte, így most egy hét után az aukciósház továbbra is várja az ajánlatot a hajóért, melyet már “csak” 78 ezer euróra, átszámítva 28,6 millió forintra értékelnek.