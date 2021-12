Nemrégiben beszámoltunk arról, hogy mihez kezd a Lamborghini rengeteg bőrrel és szövettel, melyeket autóik belsejében már nem lehet felhasználni méretük vagy éppen apró tökéletlenségük miatt.

A karácsonyi ünnepek felé közelítve a Bentley is megmutatta, mit tud a téren: ők 12 különféle, fenntartható módon készült fadíszt alkottak meg a dizájnfőnök Brett Boydell felügyeletével. Mindezek bemutatásához egy jópofa rövidfilmet is összeraktak: a történet szerint eltűntek a korábbi években használt díszek, de a lelkes gyakornokok az autógyárban még éjjel is azon dolgoztak, hogy csodás karácsonyfát kapjon a Bentley.

A díszekkel a Bentley-nek komolyabb tervei is vannak: a vásárlók licitálhatnak majd rájuk, a bevételt pedig különféle adományok formájában szétosztják majd az Egyesült Királyságban.