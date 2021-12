Az autógyártók minden platformon igyekeznek közelebb kerülni a legújabb generáció tagjaihoz, az utóbbi időben például előszeretettel szálltak be videojátékokba is. Erre tökéletes felület a Rocket League, mely nem más, mint egy hatalmas virtuális autósfoci, a márkák pedig ki is használják a lehetőséget.

A BMW azonban lépett egy szintet, és egy berlini partnerrel együttműködve megalkották a Das Race Goalt, ahol majd távirányítós autókkal lehet focizni. A program különlegessége azonban az lesz, hogy a járműveket a világ különböző pontjain lévő szerencsések irányíthatják, nem kell a játékhoz a német fővárosba utazni.

Az első ilyen játékot december 12-én rendezik meg hat darab három fős csapat részvételével. A három fős formátum ismerős lehet a Rocket League-játékosok számára, mint ahogy az is, hogy ha a müncheni BMW Weltben felállított pálya bizonyos pontjain áthajtanak, autójunkat felgyorsíthatják.

Magával az eseménnyel, illetve annak bevételeiből az ENSZ egyik programját támogatják, melynek célja, hogy a karibi és a latin-amerikai országokban javítsanak az oktatási és az egészségügyi helyzeten.