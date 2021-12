A technológiai fejlődés egy oldalról jó dolog, ugyanis rettenetesen megkönnyítik a mindennapi életünket ezek a vívmányok (elég csak az okoseszközökre gondolni), másrészt azonban kissé félelmetesek is. A jövő egyértelműen a robotoké lehet, melyek egy nap talán elérik azt a fejlettségi szintet, hogy nem is biztos, hogy észrevesszük, ha egy étteremben egy pincér, vagy a szállodai recepciós, aki foglalkozik velünk, nem is hús-vér ember.

Ebbe az irányba lépett nagyot az Engineered Arts nevű cég Mesmer robotszériájával. Ameca nevű példányuk egy új humanoid bot, akinek nincs igazinak tűnő haja és bőre, mint elődjének, azonban mindezt tökéletesen élethű mozgásával és természetesnek tűnő mimikával kompenzálja.

Fejlesztői egy rövid videót is közzétettek róla, melyben úgy tűnik, mintha a gép most ébredt volna álmából, kicsit zavarodottan körbepillant, átmozgatja végtagjait, majd a kamerába mosolyog.

Az Engineered Arts elmondta, hogy mindezt erős, de csendes, nagy nyomatékú szervomotorokkal érik el. A robot a külvilágot kamerákkal, radarokkal és mélységérzékelő szenzorokkal érzékeli. Terveik szerint Ameca élőben is bemutatkozik majd a nagyközönségnek a 2022-es CES kiállításon Las Vegasban.