Új versenyzős témájú mozifilm készül Brad Pitt és Lewis Hamilton közreműködésével. Sokat még nem lehet tudni az 57 éves színész és a 36 éves Forma-1-es pilóta közös projektjéről, de az biztos, hogy rajtuk kívül részt vesz a kivitelezésben a Top Gun: Maverick rendezője, Joseph Kosinski, valamint a híres producer, Jerry Bruckheimer.

A Pitt főszereplésével készülő alkotásról a fent leírtaknál sokkal több nem ismert, így például a sztori sem, de a hollywoodi beszámolók szerint a jogokért komoly licitverseny zajlik a legnagyobb stúdiók között. A történet annyira megmozgatta mindenki fantáziáját már látatlanban is, hogy az olyan hagyományos filmgyártók, mint a Paramount, az MGM, a Sony és a Universal mellett a streamingszolgáltatók is akcióba léptek: a Netflix, az Apple, a Disney és az Amazon is érdeklődik.

Pitt egyébként már régóta tervezi, hogy egy autóversenyzős filmben részt vegyen. Eredetileg ő és Tom Cruise lettek volna Az aszfalt királyai, ám az alkotás végül a Christian Bale-Matt Damon párossal készült el. A Ford és a Ferrari Le Mans-i versengését feldolgozó mű nagy siker lett, így nem csoda, hogy ekkora az érdeklődés egy új autóversenyes film iránt, melyben valahogy benne lesz Hamilton is – lehet, hogy csak tanácsadóként, de a színészkedés sem lenne tőle idegen.