1994 óta évről évre visszatér a slágerlistákra Mariah Carey All I Want For Christmas Is You című dala, és akár szereti, akár nem szereti az ember, mindenki pontosan tudja a dallamát, a jobb angolosok pedig a szövegét is hibátlanul. Tavaly az énekesnő készített belőle egy újkori feldolgozást is, melynek köszönhetően megjelenése után 26 (!) évvel végre a slágerlisták élére került a dal.

A legfurcsább feldolgozások egyike azonban az idei ünnepekre futott be. A YouTube-csatornáját a dalok “tönkretételének” szentelő Dustin Ballard a karácsonyi dalt egy másik, műfajban igen messze álló klasszikussal, a We’re Not Gonna Take It-tel vegyítette a Twisted Sistertől.

A képi világ leginkább azok lelkébe csempészhet örömet, akik ki nem állhatják Mariah Carey dalát, ugyanis a kiválóan összevágott jelenetek és montázsok alapján valakiknek sikerül rakétával leszedniük az egész világot karácsonyi rettegésben tartó énekesnőt fényszóróval felszerelt szánjával együtt az égről.