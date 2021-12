Évtizedekre elkallódott levél, Arnold Schwarzenegger, helikopter (get to the choppaaa!), porhó, karácsony. Ezzel bármit el lehet adni, és a World of Tanks marketingesei is tisztában vannak ezzel. Így nem is magyarázzák túl a kapcsoaltott a legvéresebb digitális tankcsatákra építő játék és a meghitt, csendes karácsony között, a lényeg hogy mindenki érezze jól magát.

Illetve mégis van egy halvány közös szál: a játékban az ünnepek környékénSchwarzenegger digitális mása fogja osztogatni a küldetéseket. Két bejgli között tehát füstölhetnek a Tigrisek!