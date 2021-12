Készítői szerint a világ legelső okosborát alkották meg Magyarországon. A bor egy, a palack nyakán található chipnek köszönhetően tud többet hagyományos társainál. Ehhez a lapkához kell közel vinni az NFC-kommunikációra is alkalmas mobilokat – azon telefonok, melyekkel a boltokban is tudnak fizetni tulajdonosaik, megfelelnek ehhez a feladathoz is.

A mobilon ezután megjelenik egy Vujity Tvrtko közreműködésével készült film, mely bemutatja a furmint és hárslevelű szőlőkből készített száraz fehérbor történetét, illetve Mád környékét, ahonnan az ital származik. Emellett a borhoz ajánlott ételekről is kiderülnek információk, melyek receptjét is leírják.

Akik megkóstolják a bort, telefonjukon keresztül akár rögtön véleményezhetik is az italt, jelezhetik a készítők felé gondolataikat. Persze előbb ehhez ki kell fizetni 10 ezer forintot – ennyibe kerül egy hárompalackos csomag a fehérborból.