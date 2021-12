A Mátrix negyedik eljövetele erősen a nosztalgiára épít, és erre a hatásra a most kiadott, friss előzetes is ráerősít. “Déjà Vu” a trailer címe, ami mindenkinek ismerős lehet az első rész elejéről: “A deja vú általában egy hiba a Mátrixban. Ez akkor történik, amikor megváltoztatnak valamit.”

Ez a legerősebb kétely az első film elején, ami elbizonytalanítja a nézőt is a valóság valódiságában, és ehhez a régi fegyverhez nyúltak most az új trailernél is. A régi trilógia azonos beállításait, filmes megoldásait vágták villámgyors halomba. Rendhagyó stílust kapott ezzel ez a nyúlfarknyi mozgókép, amin rágódhatnak a rajongók, és agyalhatnak, hogy vajon ez az alapgondolat hogy jelenik majd meg a moziban.

Erre már nem kell sokat várni, a film ugyanis december 23-tól látható a hazai mozikban.