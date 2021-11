Az immár Ye néven futó 22 Grammy-díjjal rendelkező rapper, lemezproducer, filmrendező, divattervező és politikus Kanye Omari West úgy döntött, megszabadul digitális emlékeitől az Instagram oldalán.

Maga a profil még mindig aktív, csupán az összes kép, videó, bejegyzés tűnt el róla, így a 9,5 millió követő számára tiszta, fehér lap az oldal. Ez jelenthet újrakezdést, de lezárást is, a jelenség nem új, a művész már több alkalommal lenullázta jelenlétét a közösségi oldalakon, hogy később újra visszatérhessen.

Az Instagramra például csak idén júliusban tért vissza, amikor megjelentette legutóbbi albumát, a Dondát. A rapper pár nappal azután tüntetett el minden posztot, hogy bejelentette, kibékülne válófélben lévő feleségével, Kim Kardashiannal.

Nemzetközi források szerint a 41 éves korában elhunyt Virgil Abloh halála is állhat a törlés mögött. A tervező több kreatív projektben is együttműködött Kanye Westtel volt a rapper kreatív ügynökségének kreatív vezetője, és volt közös cipőkollekciójuk is.