Nagyot nézhettek az egyik idahói könyvtárban, amikor visszavittek nekik egy olyan könyvet, melyet 1910-ben, vagyis 111 éve kölcsönöztek ki. A New Chronicles of Rebecca című kötetet először nem is abba a könyvtárba vitték vissza, ahonnan annak idején elhozták, de ez volt a kisebb baj, a két könyvtár hamar elintézte egymás között az átadást.

Arról nem szól a fáma, hogy milyen utat járt be a könyv, és miért éppen most vitték a kikölcsönzött kötetet vissza, és mivel az olvasójegy, valamint a régi nyilvántartás sincs már meg, azt sem tudni, ki vette ki annak idején a könyvet.

Emiatt nincs is kin behajtani az esetleges késedelmi díjat sem: napi 2 centtel számolva ez 803 dollár (262 ezer forint) lenne, ám a könyvtár 2019 óta nem büntet meg senkit késés miatt.