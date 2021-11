A koronavírus-járvány a hamburgi Miniatur Wunderland vasútmodell-kiállítást is leállásra kényszerítette, hosszú időre be kellett zárniuk és nem fogadhattak kíváncsi kisgyerekeket és vonatfüggő felnőtteket. A munkatársak azonban ez idő alatt sem unatkoztak, és úgy döntöttek, Guinness-rekordot állítanak be egy érdekes kategóriában.

A művelet komplex volt: először is építettek egy 211 méteres vasútvonalat, ahol közlekedhetett a főszereplő, a kis piros mozdony. Ezt követően poharakat raktak ki, szám szerint 1560 darabot, mindet megtöltve vízzel, de csak ez bizonyos szintig. Ismerve azt, hogy a vékony falú üvegpoharak milyen hangot adnak ki, ha megkoccintjuk őket, akár már zenélni is lehet velük.

Ezt a tudást hangolták össze a vonat haladási sebességével, illetve a mozdonyra helyezett karokkal. A számítások alapján megfelelően elhelyezett poharakkal aztán kezdődhetett a zenei játék húsz klasszikus művel.