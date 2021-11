Töredelmesen bevalljuk: amikor azt gondoltuk, hogy a sugárhajtóműből készült grill a világ legmenőbb kerti sütője, tévedtünk. Tény, hogy még mindig jól néz ki az a hatalmas, elektronikai rendszerrel is felszerelt alkotás, de most találtunk egy még annál is menőbb példányt.

Sok magyarázat nem is kell ahhoz, miért is a Hot Rod Grills által épített V8 Grill Barbecue a csúcsok csúcsa. A sütő összecsukva egy klasszikus V8-as motort idéz meg, ám belsejében csak egy rozsdamentes acélból készült rács található, melyen készülhetnek a steakek és más finomságok.

A képre kattintva galéria nyílik

A motort elektromos gyújtószerkezettel lehet “beindítani”, a kipufogókon pedig valóban távozhatnak gőzök és gázok sütés közben. Az alkalmi séfnek eközben pedig csak annyi dolga van, hogy a külső hőmérőre néha rápillantson, meg esetleg megigyon egy-két sört.

Sajnáljuk, hogy a cég egy ideje már nem működik, ám az ilyen és ehhez hasonló sütők felbukkanására lehet számítani egy-egy autós árverésen. A képeken látható darab is így került látókörbe, és biztosak vagyunk benne, hogy a Mecum auckiósház egyik januári árverésén Floridában hamar lecsapnak majd rá.